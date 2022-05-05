Ayakkabı çaldığı AVM'ye tekrar gelince yakalandı
Bağcılar'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.
Olay, 7 Nisan'da Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nde alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı mağazasının müdürü, ürünlerinde eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir kişinin ayakkabıları çaldığının görülmesi üzerine mağaza müdürü önceki günlerin de kayıtlarını izledi.
7 BİN 600 LİRA DEĞERİNDE
Kayıtlarda aynı kişinin daha önce de mağazadan ayakkabı çalındığının görülmesi üzerine, polise haber verildi. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kerpetenle ayakkabıların üzerindeki alarmları söktüğünü ve toplamda 7 bin 600 lira değerinde 31 çift ayakkabı çaldığını tespit etti.
Polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin T.K. olduğunu tespit etti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüpheli 19 gün sonra tekrar aynı alışveriş merkezine geldi. Şüpheliyi tanıyan mağaza çalışanları polise bilgi verdi. Polis, T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında, alarmları sökmek için kullandığı kerpeten de ele geçirildi. T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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