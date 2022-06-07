Ayakkabılığa giren '1,5 metrelik' yılanı itfaiye yakaladı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin girişindeki ayakkabılığa giren 1,5 metre uzunluğundaki zehirsiz 'Bozyörük' cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.
Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Nergis Sokak'ta G.A.'ya ait tek katlı müstakil eve yılan girdi. Yılanı fark eden G.A., itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanın evin girişindeki plastik ayakkabılığa girdiğini belirledi.
DOĞAL ALANINA BIRAKILDI
Ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki zehirsiz 'Bozyörük' cinsi yılanı özel aparatla yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.
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