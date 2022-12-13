Aydın Akçay Nehri'nde balık ölümleri korkuttu
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Akçay Nehri'nde yaşanan balık ölümleri yöre halkını korkuturken, bakannlık ilişkin inceleme başlattı.
Akçay Nehri'nde balık ölümleri meydana geldi. Ölü balıkları gören yöre halkı durumu hemen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler sudan numune aldı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise nehirdeki kirlilik sorununun çözülmesini istedi.
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