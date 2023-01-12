Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açtı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Pembe Panduflu Aşk" oyunuyla perdeyi açtı. Oyunun yazarı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler gösterim öncesi tiyatroseverlerle bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıları sanat ve sanatçıyla buluşturmaya devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın perdesi 'Pembe Panduflu Aşk'la açıldı.
Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda dün akşam sahnelenen oyun seyircilerden büyük beğeni aldı.
İzleyicileri kahkahaya boğan iki perdelik oyun 17 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de tekrar Aydınlılarla buluşacak.
Diğer taraftan oyun öncesinde oyunun yazarı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler “Meslek Olarak Tiyatro Eğitimi” konulu bir söyleşi de gerçekleştirdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
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