Aydın Büyükşehir Belediyesi ücretsiz süt dağıtımına başladı

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:01

Ulusal Süt Konseyi’nin süt litre satış fiyatında yüzde 46.8 oranında zam tavsiyesi ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin sütten uzak kalmaması için evlere süt ulaştırmaya başladı.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklardan en azından vatandaşlarımızın etkilenmemesi gerektiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın alım gücünde yaşanan düşüşe hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun yansıması bizlere gelen binlerce sosyal yardım talebinden de rahatlıkla anlaşılabiliyor. Her geçen gün daha fazla yardım başvurusu alıyoruz. Bu taleplere, yani dertlere derman olmak için halkçı bir anlayış ile belediyecilik yapıyoruz. Bu kapsamda Kara Kış Destek Paketi hazırladığımızı önceden duyurmuştuk. Bu yardımlarımıza ek olarak çocuklarımıza süt dağıtımını da başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımız için tüm fedakârlığı yaparız.” dedi.