Aydın'da acı olay: 17 yaşındaki çocuk 3. kattan atlayarak hayatına son verdi!

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Z.N.A. (17), apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Çocuğun balkonda tehlikeli hareketler yaptığını fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevre sakinlerinin ikna etmeye çalıştığı Z.N.A. birden kendini boşluğa bıraktı. Çocuğun apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.N.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Z.N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.