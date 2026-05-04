Aydın’da gazeteciye eşinin yanında saldırdılar: Dikkat çeken ‘Ülkü Ocakları’ ayrıntısı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanan olayda, internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş’ın bir grup tarafından darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, Aydın Atatürk Meydanı’nda, kendilerini Ülkü Ocakları mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Topbaş, eşiyle birlikte bulunduğu sırada yanına gelen bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

Gerginliğin artması üzerine grubun Topbaş’a saldırdığı, yaşanan arbede sırasında Topbaş’ın kıyafetlerinin yırtıldığı öne sürüldü.

Olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Olayın ardından Süleyman Topbaş’ın polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.