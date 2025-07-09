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Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

9.07.2025 17:27:00
Güncellenme:
DHA
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Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine tabanca ile ateş açan İlhami Bayır (40), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında İlhami Bayır, 09 AGR 001 plakalı otomobiliyle geldiği Nail Akbulut'a (42) ait iş yerine tabancayla 7 el ateş ederek kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. 

TUTUKLANDI

Akbulut ile arasında alacak meselesi bulunduğu belirtilen Bayır, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhami Bayır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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