Aydın'da şüpheli olay: 16 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu!

Olay, kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu. Çocuğun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.