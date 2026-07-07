Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yangına müdahale eden ekip sayısı artırıldı.
Uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı ise 8'e çıktı. Kara ekiplerinin de sayısı artırılırken, yangına müdahale sürüyor.
İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Yazıkent ve Karaahmetler mahalleleri için tahliye kararı verildi.
Kararın ardından iki mahallede 17 hanede bulunan 46 vatandaş, 300 küçükbaş ve 48 büyükbaş hayvanın tahliye edileceği bildirildi.
Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları sürüyor.
Aydın'da tarım arazisinde yangın: İki mahalle tahliye ediliyor!https://t.co/gpJeMOPDL3 pic.twitter.com/PjewgEa9dK— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026