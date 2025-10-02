Aydın'da TOKİ hak sahipleri isyan etti: '6. taksidi ödedik, evlerimiz teslim edilmedi'

Aydın'ın Karacasu ilçesinde TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 322 konut inşa edildi.

Evlerin tamamlanmasının ardından geçen mart ayında konut belirleme kura çekimi yapıldı. Hak sahibi vatandaşlar ise 250 bin ile 300 bin arasında değişen tutardaki peşinatlarını yatırıp 7 bin 500 ile 9 bin 500 arasında değişen aylık takstilerini ödemeye başladı.

Aradan geçen 6 aya rağmen anahtar tesliminin yapılmamış olması hak sahiplerini mağdur etti. Bir yandan yaşadıkları evlerde kira ödeyen vatandaşlar bir yandan da TOKİ taksitlerini ödemeye çalışıyor. Teslimde gecikmenin ruhsat sorununundan kaynaklandığı ifade ediliyor. Şehir Plancıları Odası'nın, hazırlanan plan sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtığı, mahkeme kararının ardından sürecin sil baştan başlaması sebebiyle gecikme yaşandığı kaydediliyor.

"ANAHTARLAR TESLİM EDİLSİN, VATANDAŞ EVLERİNE KAVUŞSUN"

Hak sahiplerinden Erdoğan Eren ise şunları söyledi:

"Karacasu'daki 322 konutlu TOKİ projesi bitmiş durumda. Bizlere daha önce geçtiğimiz mart-nisan ayında teslim edileceği söylendi. Ekim ayına geldik, hala teslim edilmedi. Ne zaman teslim edileceği de belli değil. Yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Zaten dar gelirlilere yönelik bir proje. Ama vatandaş mağdur ediliyor. Kış geldi, anahtarları teslim alamadık. Herkes durduğu evin kirasını ödüyor. TOKİ taksiti ödüyor. Kira giderleri 18-20 bin liraya gelmiş durumda. Kiminin emekli maaşı 14 bin 500, kiminin maaşı 17 bin lira. İki kira birden ödedikleri zaman insanlar gerçekten mağdur durumda. Anahtarlar teslim edilsin, insanlar evlerine kavuşsun."

"KARŞIMIZDA MUHATAP YOK"

Hasan Nasır ise hak sahiplerinin hepsinin 8-10 bin lira civarında kiranın yanı sıra TOKİ konutları için taksit ödediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunları verince herkesin maaşından 2-3 bin lira kalıyor. İster istemez sıkıntı çekiyoruz. Bir an önce anahtarların teslim edilmesini istiyoruz. Ben buraya 2+1 ev için 8 bin 600 lira kira ödüyorum. 3+1 olan hak sahipleri var. Onlar 10 bin küsür lira ödüyorlar. Bu ay 6. taksidi ödedim. 'Haziranın 15'inde teslim edilecek' dediler, yok. 'Temmuz'un 10'u' dediler, yok. Sürekli 'Bu ay, önümüzdeki ay' deniyor ama yok. En son TOKİ'nin şefiyle görüştüğüm zaman 'Haziran'ın 15'i olmazsa en geç Temmuz'un 15'inde teslim edilecek' demişti. Şimdi evler de teslim edilmedi, artık TOKİ'nin şefi de ortada yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bir muhatabımız da yok."

"PARAYI DENKLEŞTİRMEK İÇİN YEVMİYEYE GİDİYORUM "

Hak sahibi Ümmü Nasır da dört çocuğu bulunduğunu, 10 bin lira kira, 8 bin 600 lira okul taksidi ödediğini anlatarak, "Parayı denkleştirmek için tarlaya yevmiyeye gidiyorum ama evimizi bize vermiyorlar. Çoluğuma çocuğuma mı bakacağım, taksit ve kira mı ödeyeceğim? Ben bir an önce anahtarımı almak istiyorum. 'Haziran'da teslim edeceğiz' dediler, olmadı. Ağustos, eylül geldi geçti, yok. Ekim ayındayız hala anahtar verecekler. Zor durumdayız yani" dedi.

Cemal Gölcük de, "9 bin lira durduğum eve kira ödüyorum. 10 bin 700 lira buraya taksit ödüyorum. 5. taksidi ödedim. Zorlanıyorum. Başka bir gelirim yok. Sadece emekli aylığım var. Ev sahibi olalım diye girdik ama hala anahtarlarımızı alamadık" şeklinde konuştu.