Aydın'da toprak kayması: Kara yolu kısmen çöktü

19.02.2026 15:59:00
DHA
Aydın’da etkili olan sağanak yağışın ardından İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kara yolları ekipleri bölgede onarım çalışmalarına başladı.

Aydın'da sağanak sonrası İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Trafik tek şeride düşürülürken, Kara yolları ekipleri kısmen çöken yolda çalışma başlattı.

Aydın'da dün akşam saatlerinde Şirindere Mahallesi İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Trafik tek şeride düşürülürken, bölge dronla görüntülendi. Dün bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bugün yolda onarım çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

