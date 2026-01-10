Aydın'da vurulan gazeteciye ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden açıklama

Aydın’ın Söke ilçesinde gazeteci Durmuş Tuna'nın, Yeniden Refah Partisi eski Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya’nın silahlı saldırısına uğrağı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Tuna'ya ateş eden Kaya, yere düşen gazeteciyi defalarca tekmeledi.

Olaya ilişkin yapılan haberlere Yeniden Refah Partisi'nden yazılı açıklama geldi.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Kaya'nın 5 Kasım 2025'te partideki görevinden istifa ettiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve Aydın’da yaşanan olayla ilgili haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu olayla ilişkilendirilen Hüseyin Kaya, 5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş olup Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı değildir. İlgili göreve, 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ergül Evren vekâleten görevlendirilmiştir.

Partimizin şiddetin her türlüsüne karşı olduğu kamuoyunun malumudur. Meydana gelen tartışma sonrası yaralanan Durmuş Tuna’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz."