Aydın'daki yangına müdahale eden uçak tepetaklak oldu

Aydın’da orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesine zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar mevkisinde meydana geldi. Aydın’da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kaza kırıma uğrayan uçakla ilgili yaptığı açıklamasında şunlar yer aldı:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"