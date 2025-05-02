Aydın deprem başlığıyla toplandı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:02

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:35

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisliği Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Odası, Jeoloji Odası Mühendisleri, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın Aydın il temsilcileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile “Deprem” başlıyla gündem toplantısı yaptı.

Toplantı neticesinde; bugüne kadar depreme yönelik alınan tedbirlerin tamamı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karara bağlanan ilin tamamını kapsayan ve ülkemizde bir ilk olan depreme ilişkin yapı stokunun güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler değerlendirilmiş, meslek odaları ile tedbir önerilerinin, mecliese sunulmasına karar alınmıştır. Bir sonraki toplantının da afet gündemiyle gerçekleşmesi, toplantıya kadar afete ilişkin alınan tedbirler ve ek önlemlere ilişkin ilgili çalışmaların yapılması karara bağlanmıştır.