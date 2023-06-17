Aydın elektrikler kesildi: Gençlerin geleceği karanlığa gömüldü

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:41

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:41

Aydın halkı canından bezdiren elektrik kesintileri bu kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren öğrencileri zor duruma soktu.

Bu hafta sonu sınavlar olmasına rağmen Aydın elektrik dağıtımı yapan ADM şirketi 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Yağış nedeniyle kapalı havada Adnan Menderes Üniversitesi’nde sınava giren binlerce öğrenci meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle sınavlarını karanlıkta tamamladı. Bazı bölgelerde ise altyapı yetersizliği nedeniyle yaşanan arıza nedeniyle pek çok okulda öğrenciler karanlıkta kaldı.

Olaya tepki gösteren bazı öğrencilerin sınavlarını erken terk ettiği belirtilirken, kesintilerin yarın da devam edeceği bildirildi. Bazı öğrenci velileri çocuklarının geleceği ile oynayan ADM’ye dava açacaklarını belirtirken, yetkililer henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.