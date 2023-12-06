Aydın ‘Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik Politika Belgesini’ imzaladı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir adım attı. Kadınları her alanda destekleyen Çerçioğlu, ‘Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzalayarak kadına yönelik şiddete karşı duruşunu bir kez daha gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlamasını taahhüt eden ve şiddeti önlemek adına etkili politikaların uygulanmasını amaçlayan ‘Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da imzaladı.
Toplumun her kesimini bu konuda duyarlı olmaya ve etkili adımlar atmaya çağıran Çerçioğlu, “Kadınlarımızın güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
ÇERÇİOĞLU: ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ’
Çerçioğlu, yerel yönetimlerin şiddeti önlemek adına etkili politikalar izlemesi gerektiğini ifade ederek, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece bir belge imzalamıyoruz, aynı zamanda toplumsal bir değişimin parçası olma yolunda önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, “Kadın Kenti Aydın”da kadınları her alanda desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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