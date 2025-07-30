Aydın Karacasu'da 22 yaşındaki işçi traktör kazasında hayatını kaybetti

Bereketli Mahallesi Yuva Yaylası'nda beton blok taşıyan 09 H 7607 plakalı traktörün şarampole yuvarlaması sonucu, araziye beton çit döşeyen işletmede çalışan 22 yaşındaki sürücü Mehmet Tüfek hayatını kaybederken 17 yaşındaki işçi Mehmet Ç. ise yaralandı.

Kazayı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Traktör yolun ağzında bekliyordu. Yukarı doğru ilerlemek istedi. Bu esnada traktör geri geri gelmeye başladı, viteste mi sorun oldu yoksa ağırlıktan dolayı teknik bir sorun mu oldu, bilmiyorum. Traktör geri geri gitti ve 5-6 metre yükseklikten düştü. Kaza bu şekilde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tüfek'in kaza sonucu hayatını kaybetmesi ailesini sarstı. Yakınları, "Dön gel, bırak gel bu işi dedim, dinletemedim. Ne zor emeklerle yetiştirdim. Allah'ım ne yapacağım ben" diye feryat etti.

Tüfek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ataeymir'e getirildi. Baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tüfek'in cenazesi dualarla toprağa verildi.