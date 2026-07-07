Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı

Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı

7.07.2026 09:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak paniğe neden olan kişi, polis özel harekât ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir yurttaşın evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması mahalleyi ayağa kaldırdı. 

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşandı. Apartmanın en üst katında ikamet eden M.Ç. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki pompalı tüfekle pencereye çıkarak etrafa ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan ve büyük bir korku yaşayan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, can güvenliğini sağlamak amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin şüpheliyi eyleminden vazgeçirme çabaları ilk etapta sonuç vermedi. Şüphelinin ikna edilememesi üzerine, olaya müdahale etmesi için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye çağrıldı. 

Bölgeye intikal eden özel harekât polisleri, silahlı şüpheli M.Ç. ile bir müzakere süreci yürüttü. Yapılan görüşmelerin ardından ikna edilen şüpheli, eylemine son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Olayı yara almadan atlatan M.Ç., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.  

İlgili Konular: #aydın #tüfek

İlgili Haberler

Aydın'da gözaltına alınan kooperatif başkanı ve 2 kişi tutuklandı
Aydın'da gözaltına alınan kooperatif başkanı ve 2 kişi tutuklandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten ile iki kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü
Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Cihat Özağaçhanlı (52), hayatını kaybetti.
Uyuşturucudan yakalanan kadından ilginç çıkış: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım'
Uyuşturucudan yakalanan kadından ilginç çıkış: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım' Aksaray’da uyuşturucudan aranması olan kadın, polisin devriyesinde yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanındaki polis memuruna “Keşke şöyle 10 kilo yakalatsaydım” diye pişmanlığını dile getirdi.