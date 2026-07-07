Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir yurttaşın evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşandı. Apartmanın en üst katında ikamet eden M.Ç. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki pompalı tüfekle pencereye çıkarak etrafa ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan ve büyük bir korku yaşayan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, can güvenliğini sağlamak amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin şüpheliyi eyleminden vazgeçirme çabaları ilk etapta sonuç vermedi. Şüphelinin ikna edilememesi üzerine, olaya müdahale etmesi için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye çağrıldı.

Bölgeye intikal eden özel harekât polisleri, silahlı şüpheli M.Ç. ile bir müzakere süreci yürüttü. Yapılan görüşmelerin ardından ikna edilen şüpheli, eylemine son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Olayı yara almadan atlatan M.Ç., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.