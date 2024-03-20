Aydın Söke Otogarı, “Duman” konseriyle açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Söke Otogarı, “Duman” grubunun konseriyle açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, “Söz vermiştik, güzel Sökemize yeni bir otogar kazandırdık. Her ilçemize olduğu gibi Söke'ye de yatırımlarımız devam edecek” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:50
Aydın Söke Otogarı, “Duman” konseriyle açıldı
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Söke Otogarı hizmete açıldı.

Otogarın açılışı için düzenlenen “Duman” konserini, çoğu genç olmak üzere 30 bin Aydınlı izledi. Açılışta Başkan Özlem Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız İle Evrim Karakoz ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti. 

Gençlere her zaman büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, gençleri desteklemeye ve Aydın'ı onlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini  vurguladı. Çerçioğlu, “Söz vermiştik, güzel Sökemize yeni bir otogar kazandırdık. Her ilçemize olduğu gibi Söke'ye de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Çerçioğlu, Yıldız, Karakoz ve Arıkan, 30 bin Aydınlı ile İzmir Marşı’nı söylerken Çerçioğlu, “Bugün burada sizlere hitap edebiliyorsam bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Kendisine minnettarız. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var: bayrak ve vatan” dedi. 


Aydın Büyükşehir Belediyesi haberleri aydın haberleri Söke haberleri Otogar haberleri duman haberleri Özlem Çerçioğlu haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!

Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!
Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’

Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı

'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!