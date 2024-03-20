Aydın Söke Otogarı, “Duman” konseriyle açıldı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:50

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:50

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Söke Otogarı hizmete açıldı.

Otogarın açılışı için düzenlenen “Duman” konserini, çoğu genç olmak üzere 30 bin Aydınlı izledi. Açılışta Başkan Özlem Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız İle Evrim Karakoz ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti.

Gençlere her zaman büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, gençleri desteklemeye ve Aydın'ı onlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini vurguladı. Çerçioğlu, “Söz vermiştik, güzel Sökemize yeni bir otogar kazandırdık. Her ilçemize olduğu gibi Söke'ye de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Çerçioğlu, Yıldız, Karakoz ve Arıkan, 30 bin Aydınlı ile İzmir Marşı’nı söylerken Çerçioğlu, “Bugün burada sizlere hitap edebiliyorsam bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Kendisine minnettarız. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var: bayrak ve vatan” dedi.