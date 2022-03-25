Aydın Tekstil Alanı, sanat merkezine dönüşüyor

25 Mart 2022 Cuma, 05:16

Alanın binalar yapılarak değil de herkesin kullanımına dönu¨k planlanmasının önemine dikkati çeken Köse, “Heykellerimin tu¨m Aydınlıların paylaşacağı bir alanda olması işi daha kıymetli hale getiriyor” dedi.

Alanın şantiye şefi Gizem Yetim ise alandaki çalışmaların hızla ilerlediğini belirtip “Burasının Aydın kent belleğinde önemli bir yeri var. Bu projenin amacı da bu hafızanın gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

Yaptığı çalışmaya benzer işlerin yurtdışın örneklerinin çok olduğunu belirten Köse, “Başkan Özlem Çerçoğlu’na buradaki ömru¨nu¨ tamamlamış ağaçları bir heykele dönu¨ştu¨ru¨lerek insana temas eden bir şeye dönu¨ştu¨rebiliriz diye teklif ettim. Ağaca olan ilgiyi tekrar canlandırabiliriz diye du¨şu¨ndu¨m. Çu¨nku¨ son zamanlarda zeytinlikler bile tartışma konusuyken bu tarz işler yapılırken doğaya zarar veriliyor. Böyle bir ortamda doğaya tekrar dikkati çekebilmek anlamında bir fikir oluştu. Bu Tu¨rkiye’de çok az örneği olan bir çalışma” diye konuştu.