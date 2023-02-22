Aydın'a gelen depremzede sayısı 24 bin 242'ye ulaştı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:11

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:11

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen 11 ilden yurttaşlar çeşitli kentlere yerleşirken Aydın’a toplam 24 bin 242 depremzede geldi. Birçoğu kentteki akrabalarının yanına yerleşirken, 3 bin 525 depremzede de kamu misafirhaneleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan 92 yaşındaki Musa Mehmet Dağ da Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan kızının evine geldi. Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki evinin büyük çaplı hasar gördüğünü, damadı ve kızı tarafından Aydın'a getirildiğini anlatan Dağ, "Çok deprem gördüm ama böyle deprem görmedim. Evlerimiz büyük hasar gördü. Yakınlarımın evleri yıkıldı. Kardeşimin oğlu ve amcamın oğluyla birlikte 6 yakınımı depremde kaybettim." ifadelerini kullandı. Germencik Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruhi Doğan da aileyi ziyaret ederek, yöre ürünü incirlerden hediye etti.