Aydın'da 19 yaşındaki Aylin traktörün altında kalarak can verdi

Aydın'da devrilen traktörün altında kalarak can veren 19 yaşındaki Aylin Sönmez, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da 19 yaşındaki Aylin traktörün altında kalarak can verdi
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:49

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktördeki Aylin Sönmez (19) hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi kırsal Tütüncüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.S.'nin (53) kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Aylin Sönmez, F.Ö. (20) ve sürücü O.S.'nin yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Aylin Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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