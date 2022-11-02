Aydın’da 50 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı
Ata Tohumlarının tarımsal üretimde artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için tüm Türkiye’ye öncülük eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da kışlık sebze fidesi dağıtımına başladı.
Fide Üretici Belgesi'ne de sahip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke’de yaklaşık 50 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.
Fidelerden alan vatandaşlar Ata Tohumlarına sahip çıkmak istediklerini belirtirken, bir karış toprak bile olsa fideleri yetiştireceklerini söyledi.
Tarımsal üretimde ata tohumlarının kullanımının artırılmasına yönelik olarak çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu, “Her yıl 3 milyondan fazla fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçmişten günümüze bu topraklarda yetiştirilen Ata Tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Vatandaşlarımızın da duyarlılık içerisinde Ata Tohumlarından üretilen sebzelere sahip çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Ata Tohumu lezzettir, sürdürülebilirlik ve tarımsal üretimde güvenli gelecektir. Bu sebeple tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
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