Aydın'da barajların doluluk oranı düştü

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:05

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranın düşük olması çiftçileri endişelendirmeye başladı. Aydın genelinde beklenen yağmurun yağmaması ile birlikte barajlarda seviyelerin aşağıya çekilmesi sebebiyle de geçen yıl aynı dönemde yeşile bürünen Aydın Ovası şimdilerde gri renge büründü.

Yaklaşık 2 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2022 yılı Ekim ayı rakamları da il genelinde yüzde 14 olarak gerçekleşti. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumdaki verilere göre Aydın genelinde doluluk seviyesi 10 Ekim 2022 yılında yüzde 14 oldu.

DSİ verilerine göre Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise şu şekilde gerçekleşti: “Adıgüzel Barajı yüzde 10, Kemer Barajı’nda yüzde 14, Çine Adnan Menderes Barajı’nda yüzde 22, Gökbel Barajı’nda yüzde 36, İkizdere Barajı’nda yüzde 14, Topçam Barajı’nda yüzde 20, Karpuzlu Yaylakavak Barajı’nda yüzde 15, Karacasu Barajı’nda yüzde 28”

“EKİM AYINDA BEKLENEN YAĞIŞ OLMADI”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise Marmara Bölgesi hariç ülke genelindeki tüm bölgelerde yağış miktarında ciddi düşüş olduğu belirlenirken en kurak geçen bölge yüzde 87 yağış azalması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken 2. sırayı yüzde 82.3 azalma ile Ege bölgesi aldı. Ülke genelinde yağışlardaki azalmanın ortalama yüzde 34 seviyesinde olduğu belirtilirken özellikle zeytin hasadının yapıldığı Ege Bölgesi’nde Ekim ayında beklenen yağışların olmaması da üreticileri endişelendirmeye başladı.



