Aydın’da başkanlar yurttaşla bir araya geldi
Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Bozdoğan’da yurttaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarıyla Bozdoğan'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Çerçioğlu’na Bozdoğan ziyaretinde CHP İl Başkanı Ali Çankır ve ilçe başkanları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden eşlik etti.
Başkanlar önce Bozdoğan pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getirdiler. Pazarcılar ürünlerini satamadıklarını bu nedenle geçinmekte zorlandıklarını ifade ederken, vatandaşlar da fiyatların çok yüksek olduğunu, alım güçlerinin artık kalmadığını pazar arabasının yarısını bile dolduramadıklarını ifade ettiler. Başkanlar pazar ziyareti sonrasında ilçedeki diğer esnafları da ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinlediler.
Başkanlar pazaryeri ziyareti ardından, Alamut Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Genci yaşlısı birçok vatandaş Başkanları mahalle girişinde karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, mahalle sakinleri geçim sıkıntılarından dert yandılar.
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