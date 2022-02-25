Aydın'da belediye seralarında ata tohumları yetişiyor

25 Şubat 2022 Cuma, 05:12

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılan sebze yetiştiriciliğinde, özellikle yerli türler olan Yenipazar tatlı biberi, Karası patlıcanı ve Koçarlı pembe domatesinin üretimi yapılıyor.

İyi tarım uygulamalarıyla üretim yaparak doğru örnekler ortaya koyan Büyükşehir, seralarında yetiştirdiği ürünlerin hasadından sağlanacak Ata tohumlarının, önceki yıllarda olduğu gibi güven altına alınmasını da sağlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımsal üretimde gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Ata tohumlarına özellikle sahip çıktıklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, elde edilecek ürünlere Halk Ege Et marketlerinde yer vererek vatandaşlara aracısız olarak ulaştıracaklarını da ifade etti.