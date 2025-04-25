Aydın’da binalar ücretsiz test edilecek

Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:47

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı aldığı tedbirlerle, il genelinde yapıların güvenliğini araştırarak vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir tarafından il genelinde, 2001 yılı öncesi yapılan 5 kat ve üzerindeki yapılar için karot, beton dayanımı, demir donatı tespiti ve rezonans testleri ücretsiz bir şekilde yapılacak. Verilen hizmet ile vatandaşların apartmanlarının her katındaki kolon ve kirişlerden numuneler alınıyor. Ekipler, binanın içindeki taşıyıcı sistem elemanlarının projeye uygunluğunu kontrol edip rölövesini çıkarıyor. Daha sonra röntgen cihazı ile kolon içindeki donatılar tespit ediliyor. Sıyırma işlemleri yapılarak taşıyıcı sistem içindeki demir donatıların çap ve adetleri belirleniyor. Numunelerin dayanımları, yine Büyükşehir Belediyesi’nin TÜRKAK sertifikalı laboratuvarında değerlendiriliyor, sonuçlar vatandaşlara kapsamlı bir rapor olarak iletiliyor.

ÇERÇİOĞLU: HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Olası afetlere karşı çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim her zaman önceliğimizdir. Olası afetlere karşı vatandaşlarımız ile güç birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemize başvuru yaparak deprem riskine karşı binalarının sağlamlığını kontrol ettirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.