Aydın’da bir kişi ağaçta asılı halde bulundu
Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kişi ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Baklaköy Mahallesi’nde öğlen saatlerinde, bölgede çobanlık yapan bir kişi ağaçta bir kişinin asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de yaptıkları incelemelerde şahsın 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğunu tespit etti.
Aytek’in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'