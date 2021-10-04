Aydın'da engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli hakkında karar verildi
Aydın'da Sultanhisar ilçesinde bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Aslı G. (38) tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı G.'nin, 14 Eylül'de yurtta kalan engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı G.'nin öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Şahıs hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. G.'nin daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G., mahkemece tutuklandı. Şahsın, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.
AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ
G., avukat aracılığıyla mahkemeye itirazda bulundu. Yapılan itirazda; kurumda görevli diğer hemşirelerin de benzer uygulamalarda bulunduğunu çocuklara zarar vermedikleri belirtildi. Ayrıca buna benzer kamera görüntülerinin geçmişte de olduğunu ve incelenmesi talebinde bulunuldu. Yapılan itirazı incelemeye alan mahkemeye Aslı G.'nin tahliye edip tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kurumdaki güvenlik kameralarının geçmişi istenerek inceleneceği belirtildi.
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