Aydın’da Gençlik Kültür Merkezi’nde güz yarıyılı başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiyeye hazırlanan gençler için ücretsiz olarak başlatığı Gençlik Kültür Merkezi’nde güz yarıyılı başladı
Aydın’da üniversiteye hazırlanan ve ara sınıflardaki gençlere sınavlarına hazırlanmalarında yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak eğitim veren Gençlik Kültür Merkezi’nde güz yarıyılına 3 Ekim itibarıyla başlayacak.
Merkezde gençlerin kırtasiye ihtiyaçları da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Aydın geneline yayılan 25 kültür merkezinde kaliteli eğitmen kadrosuyla geçen yıllarda yüzlerce öğrenciyi üniversiteyle buluşturdu.
Tüm gençleri uzman eğitmen kadrosuyla ücretsiz olarak sınavlarına yardımcı olunan kültür merkezlerine beklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Her yıl yüzlerce gencimizin bizlerle üniversiteye hazırlanarak başarılı olmalarıyla ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Gençleri hayalleriyle buluşturabilmek için geçen yıllardaki başarımızı bu yıl da tekrarlayacağız. İster üniversiteye hazırlansın, ister ara sınıf olsun her yaştan gencimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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