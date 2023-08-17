Aydın’da jandarma incir nöbetine başladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:18

Aydın’ın sembol ürünü incir hasat sezonu başlarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde olası incir hırsızlığına karşı ek tedbirler aldı. Ekiplerin, belirlenen program dahilinde günün herhangi bir saatinde ve özellikle geceleri incir üretiminin yoğun olduğu Köşk, Sultanhisar, Nazilli, İncirliova, Germencik ilçelerindeki bahçeler başta olmak üzere il genelinde devriye gezeceği belirtildi.

TEKNOLOJİK İMKANLARDAN DA FAYDALANILACAK

İncir sezonu boyunca vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen güvenlik güçleri şüphelendikleri durumları ihbarda bulunmalarını istediler. Teknolojik imkanların da kullanıldığı denetimlerde jandarmanın sezon boyunca incir bahçelerini havadan ve karadan denetleyeceği belirtildi. Zaman zaman bizzat incir bahçelerine hakim tepelerden zaman zaman da drone ve helikopter destekli yapılacak denetimlerle hırsızlara göz açtırılmayacak.