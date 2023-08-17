Aydın’da jandarma incir nöbetine başladı
Aydın’ın milli meyvesi incir hasat sezonu başlarken, jandarma üreticilerin korkulu rüyası halline gelen incir hırsızlarına karşı ek tedbir aldı. İl genelinde incir üretimi yapılan bölgelerde uygulamalar yapmaya başlayan güvenlik güçleri, sezon boyunca incir bahçelerinin yoğun olduğu dağlarda görev yapacak.
Aydın’ın sembol ürünü incir hasat sezonu başlarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde olası incir hırsızlığına karşı ek tedbirler aldı. Ekiplerin, belirlenen program dahilinde günün herhangi bir saatinde ve özellikle geceleri incir üretiminin yoğun olduğu Köşk, Sultanhisar, Nazilli, İncirliova, Germencik ilçelerindeki bahçeler başta olmak üzere il genelinde devriye gezeceği belirtildi.
TEKNOLOJİK İMKANLARDAN DA FAYDALANILACAK
İncir sezonu boyunca vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen güvenlik güçleri şüphelendikleri durumları ihbarda bulunmalarını istediler. Teknolojik imkanların da kullanıldığı denetimlerde jandarmanın sezon boyunca incir bahçelerini havadan ve karadan denetleyeceği belirtildi. Zaman zaman bizzat incir bahçelerine hakim tepelerden zaman zaman da drone ve helikopter destekli yapılacak denetimlerle hırsızlara göz açtırılmayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- 'Zaman daraldı...'
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- OnlyFans modeli 34 yaşında torun sahibi oldu
- Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması!
- AKP'den peş peşe istifalar hakkında açıklama
- 17 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Yorumu