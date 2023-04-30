Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:33

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:33

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere kitlenirken siyasi partiler propaganda çalışmalarına devam ediyor.

Aydın’ın Akp’li belediyesi Köşk’te kamuya ait olan belediye hizmet binasına AKP afişi asıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP logosunun yer aldığı afişte, “Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam” ifadeleri yer aldı.

Belediye hizmet binalarının kamu kurumlarına ait binalar olduğunu vurgulayan yurtaşlar, “Burada belediye başkanı AKP’li olabilir ama çok sayıda farklı partileri destekleyen vatandaşlar da yaşıyor. Bu şekilde propaganda doğru değil” ifadelerini kullandılar.Aydın’da kamu binasına AKP afişi asıldı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Aydın’da AKP’li Köşk Belediyesi, kamu binası olan belediye hizmet binasına AKP afişi astı. Yurttaşlar afişe tepki gösterdi.

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere kitlenirken siyasi partiler propaganda çalışmalarına devam ediyor.

Aydın’ın Akp’li belediyesi Köşk’te kamuya ait olan belediye hizmet binasına AKP afişi asıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP logosunun yer aldığı afişte, “Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam” ifadeleri yer aldı.

Belediye hizmet binalarının kamu kurumlarına ait binalar olduğunu vurgulayan yurtaşlar, “Burada belediye başkanı AKP’li olabilir ama çok sayıda farklı partileri destekleyen vatandaşlar da yaşıyor. Bu şekilde propaganda doğru değil” ifadelerini kullandılar.