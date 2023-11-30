Aydın’da kamyon ve TIR çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:24

Kaza, Köşk ilçesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru ilerleyen C.S. idaresindeki 20 AVS 30 plakalı kamyon, Köşk çevreyolu kavşağı yakınlarında T.S. idaresindeki 09 EG 219 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon şoförü C.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.