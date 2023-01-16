Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak köyünde yaşayan ve dün akşamdan beri kayıp olarak aranan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'da dün akşam saatlerinde topladıkları zeytinleri sıktırıp yağ yapmak için Eğrikavak köyünden Koçak köyündeki zeytinyağı fabrikasına giden Ali Ayan ve Hayrettin Demircan, zeytinleri sıktırdıktan sonra gece köye dönmek üzere zeytinyağı fabrikasından ayrıldı.
ARAÇ DEREDE BULUNDU
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen şahısların aileleri durumdan şüphelenince gençleri her yerde aradı. İzlerine ulaşılamayan iki kişiyi aramaya başlayan köylüler, Ali Ayan'ın kullandığı aracı Koçak Deresi'ne yuvarlanmış vaziyette buldu.
(Ali Ayan)
İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri, dereye indiklerinde her iki şahsın da gece geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Kaza, Köşk Ödemiş Yolu Mersindeğirmeni yakınlarında meydana geldi. Ekipler, bölgedeki keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığı belirlenen Ali Ayan'a ait 09 AET 137 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü ile kaza sırasında araçtan düştüğü belirtilen Hayrettin Demircan'ın cansız bedenlerini çıkarmak çalışmalarına devam ediyor.
Ayhan ve Demircan'ın ölüm haberlerini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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