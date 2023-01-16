29 yaşındaki Iashar Rasulov yatağında ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Iashar Rasulov (29), yatağında ailesi tarafından ölü bulundu. Rasulov'un ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

DHA
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:15
29 yaşındaki Iashar Rasulov yatağında ölü bulundu
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Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Sabah uyanmayınca ailesinin odasına girdiği Iashar Rasulov, yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Rasulov’un hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Rasulov’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Iashar Rasulov’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa İnegöl Ölüm

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