22 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Erzincan'da 22 yaşındaki Ö.K. evinde ölü bulundu. Ö.K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:45
22 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
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Erzincan'da bu sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi, İmam Rıza Caddesi üzerindeki bir evde şüpheli ölüm olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Ö.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 



Erzincan Şüpheli ölüm

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