22 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Erzincan'da 22 yaşındaki Ö.K. evinde ölü bulundu. Ö.K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Erzincan'da bu sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi, İmam Rıza Caddesi üzerindeki bir evde şüpheli ölüm olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Ö.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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