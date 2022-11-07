Aydın'da ‘Nysa Antik Kenti Fotoğraf Sergisi’ açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen Nysa Antik Kenti’yle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.
Roma dönemi mimarisinin örnek kenti Nysa Antik Kenti’nin fotoğraf sergisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla açıldı.
Fotoğrafçı Muhammed Diler’in objektifinden çıkan fotoğrafların yer aldığı sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışında bir konuşma yapan Nysa kazısı başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa Antik Kenti’nin önemine dikkati çekti. Kentin o dönemdeki ve günümüzdeki önemine vurgu yapan Öztaner, kazıya verdiği destekler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Nysa antik kentinin Aydın’ın en önemli kültür hazinelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, bu hazinenin ortaya çıkarılabilmesi için kazıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Karia Bölgesi’nin önemli kentlerinden olan Nysa, bugün tüm ihtişamıyla varlığını koruyor. Kazı başkanımız önderliğinde devam eden kazılarda birçok arkeolojik veriye ulaşıldı. Ulaşılan bu arkeolojik verilerin geçmişi aydınlatması bizleri çok memnun ediyor. Tarihçi Strabon’un ‘Çifte Kent’ diye tabir ettiği Nysa’nın günyüzüne çıkarılması için desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
Serginin açılışına Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katılırken sergi 12 Kasım’a kadar açık kalacak.
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