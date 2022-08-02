Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 20:51
Aydın’da orman yangını
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. 


aydın 2022 orman yangınları orman yangını orman yangınları orman yangınları 2022

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler