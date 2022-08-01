Aydın'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobildeki sürücü Olkan Yetişkin (30) ile yanındaki Batuhan Sönmez (19), hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Dutluoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşit Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Olkan Yetişkin'in kullandığı 09 LR 781 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Sağlık ekibi, sürücü Yetişkin ile yanındaki Batuhan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cansız bedenleri, inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetişkin ile Sönmez'in, organizasyon işleri yaptığı, kazanın da organize ettikleri düğün dönüşü meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Sultangazi'de TIR dereye uçtu!
- Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
- Öksürük krizi tutan şoför bankaya girdi
- 55 yaşındaki adam tüfekle öldürüldü
- Bursa'daki festivalde faciadan döndüldü!
- Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın!
- Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıt dışı para’ çıkışı
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı