Aydın'da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi
Aydın Karacasu'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyre Mahallesi'nde tarihi bir küvetin satılacağı yönünde ihbar aldı.
Çalışma başlatan ekipler, küvetin satışı yapılırken operasyon yaptı. A.S. ve H.D. gözaltına alındı.
Bölgede arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet, 4 sikke ve 1 av tüfeği ele geçirdi.
Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.
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