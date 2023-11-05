Aydın’da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:08

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:09

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke’ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor.

Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.