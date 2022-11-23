Aydın’da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu
Deniz kaplumbağalarının önemli yumurtlama merkezlerinden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulunurken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Deniz kaplumbağaları tehdit altında” dedi.
Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları, son günlerde artan ölüm sayılarıyla tehlike altında. Son 4 günde Kuşadası Yavansu’da 1 adet dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada’da 1 adet juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak plajında ise 1 adet dişi caretta caretta ölü ve 1 adet mauremys rivulata türü Balkan Kaplumbağası canlı olarak bulundu.
"AĞLARA TAKILIYORLAR"
Artan ölüm sayılarına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürüc, “Son bulunan caretta carettaya yapılan incelemelerde, daha önceki dönemlerde de bir kazaya uğradığı ve karapasında iyileşme olduğu görüldü. Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Her yıl Kuşadası kumsallarında caretta carettalar tarafından birkaç yuva tespit edilmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak ölmektedir” diye konuştu.
“İNSANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI”
Kıyılarda ölü olarak tespit edilen kaplumbağalar EKODOSD olarak topladıklarını anlatan Sürüc, “Kaplumbağalardan alınan doku ve keratin örneklerinin DNA çalışmalarının yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a, kaplumbağalar ise mikroplastik araştırmaları için Dalyan’da bulunan(Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilmektedir. Deniz insanlarının daha dikkatli olmaları, denizlerimize plastik vb. atıkların atılmaması deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürmesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı