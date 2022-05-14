Aydın'da tarım ilacından etkilenen 9 işçi taburcu edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde domates serasında tarım ilacından zehirlendiği öne sürülen 9 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:02
Aydın'da tarım ilacından etkilenen 9 işçi taburcu edildi
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Alınan bilgiye göre, domates serasında çalışan 9 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Muayene edilen işçilerin, tarım ilacından zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 


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