Aydın'da yeni adliye bina projesine itiraz

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu Aydın’da yeni adliye binası yapımı için fidan üretimi yapılan yeşil alanın seçilmesine tepki geldi. Aydın Şehir Plancı Odası, Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği (AYÇED) ve Aydın Barosu Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek fidanlığın imarının değiştirerek adliye yapılmasına karşı çıktı.

“KANUNA AYKIRI”

Yapılan basın açıklamasını okuyan Şehir Planlacıları Odası Aydın İl Temsilcisi Melis Gülcüoğlu Yörük, 53 bin 166 metrekarelik alanın “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında yer aldığını ve yapılan imar değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu dile getirdi. Yörük, “194 sayılı İmar Kanununun 11.Maddesinde ‘Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kararıyla başka amaca ayrılamaz’ denildiğinden söz konusu imar planı değişiklikleri, açıklanan hükümlere aykırılık teşkil ediyor. İmar planı değişikliğine konu taşınmazın bulunduğu çevrede meskun yerleşim alanlarının yer aldığı; her türlü davanın görüldüğü Adliye Binası kullanımının, güvenlik sebebiyle meskun yerleşim alanında yer almasının, kent güvenliği açısından sorun teşkil edeceğinin değerlendirildiği; söz konusu Adliye Alanının bulunduğu bölgeyi kapsayacak şekilde revizyon yapılarak yer seçilmesi gerekmektedir” dedi.

“İKAMESİ MÜMKÜN OLMAYAN DOĞAL KAYNAK”

TEMA gibi STK'lerden aldıkları bilgiye göre; alanın 60 cm toprak kalınlığında 1.sınıf verimli toprak yapısına sahip olduğunu ve bu özellikteki toprak yapısı 9 bin yılda oluştuğuna dikkat çeken Yöreük, “Bu sebeple ekonomide ikamesi ve üretimi mümkün olmayan doğal kaynaktır. Orman Fidanlığı’nda özellikle yanan alanlar için bugüne kadar çok sayıda çam ağacı üretilerek yanan alanlar yeşillendirilmiş olduğu, köy muhtarlıklarına fıstık camı, ceviz, incir fidanları verilerek köylünün geliri yükseltilmiş olduğu, Koçarlı yöresine fıstık camı, Köşk bölgesine kestane fidanları dağıtıldığı, cami, okul, hastane ve diğer kurum bahçelerine de Aydın’da yalnızca Orman Fidanlı’ndan fidan temin edildiği, civar illerden en yakın orman fidanlıklarının Muğla Gökova ve Torbalı‘da olduğu ve Aydın’da üretim yapan vatandaşlar için bu fidanlıklara ulaşımın zor olduğu; uzun yıllardır açık olan Aydın Orman Fidanlığının Aydın iline milyonlarca fidan üretilmiş ve özellikle katma değeri yüksek olan Künar, kestane, incir üretimine bu fidanlıktan destek olunduğu; fidanlığın yıllık üretiminin 1.200.000 ila 2 milyon adet fidan olduğu göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu imar planı değişikliğinin ekonomik açıdan da Aydın İline zarar vereceğinin değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Adliye binasının kat sayısının da imara aykırı olacağına dikkat çeken Yörük, bölgede trafik yoğunluğunu da artıracağına dikkat çekti ve yer seçiminin değiştirilmesini talep etti.