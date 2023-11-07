Aydın’daki sel afeti Meclis gündeminde
Aydın’ın Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde 3 kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de kayıp olmasına neden olan sel felaketi Meclis gündeminde CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’na “Dere yataklarına ilişkin herhangi bir rapor var mıdır?” diye sordu.
Aydın’da 5 Kasım’da meydana gelen sağanak yağışlarla birlikte Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yaşanan sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirmiş kayıp olan 1 kişi ise halen bulunamadı.
Sel afetinin yaşandığı gün CHP’nin 38. olağan kongresi nedeniyle Ankara’da bulunan ve kongre biter bitmez Aydın’a gelen, sel bölgesine ulaşan ve vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP’li Evrim Karakoz, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM meclis başkanlığına soru önergesi verdi.
“DERE YATAKLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR RAPOR VAR MI?”
CHP’li Karakoz “Yaşanan bu sel felaketinde en çok etkilenen Söke’nin Demirçay, Kisir ve Güneyyaka köylerinde birçok tarım arazisi sular altında kalmıştır. Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Söke afet bölgesi ilan edilmeli ve zarar gören, mağdur olan vatandaşlarımızın yaraları sarılmalıdır” derken “Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nün Aydın ve ilçelerinde bulunan dere yataklarına ilişkin hazırladığı herhangi bir rapor var mıdır?” diye sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Soruları şöyle:
- Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yaşanan selden sonra ortaya çıkan hasarın maddi değeri nedir? Buna ilişkin bürokratik işlemlerin hızlıca yapılması ve afetin yarattığı zararın bir an önce giderilmesi için talimatlarınız olacak mıdır?
- Selden etkilenen tarım üreticilerimizin yaşadığı maddi zararların karşılanması için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında ekili tarım alanlarındaki zararlar karşılanacak mıdır? Selde zarar gören ekili alanların yeniden üretime kazandırılması için üreticilerimize ek destekler verilecek midir?
- Daha önce diğer çeşitli illerimizde yaşanan benzer afetlerde, afet yardımlarının dağıtılmasında siyasi ayrım gözetilmekteydi. Bu afette de böyle bir ayrım olmaması hususunda dikkatli davranılacak mıdır?
- 5 Kasım 2023 tarihinde Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yaşanan sel afeti öncesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nün Aydın ve ilçelerinde bulunan dere yataklarına ilişkin hazırladığı herhangi bir rapor var mıdır? Varsa bu raporlar doğrultusunda Genel Müdürlüğünüz ve Bakanlığınız hangi tedbirleri almış ve hangi çalışmaları yürütmüştür?
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Ve AKP saflarına geçti!
- Can Atalay'ın avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!