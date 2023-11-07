Aydın’daki sel afeti Meclis gündeminde

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:12

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:12

Aydın’da 5 Kasım’da meydana gelen sağanak yağışlarla birlikte Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yaşanan sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirmiş kayıp olan 1 kişi ise halen bulunamadı.

Sel afetinin yaşandığı gün CHP’nin 38. olağan kongresi nedeniyle Ankara’da bulunan ve kongre biter bitmez Aydın’a gelen, sel bölgesine ulaşan ve vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP’li Evrim Karakoz, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

“DERE YATAKLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR RAPOR VAR MI?”

CHP’li Karakoz “Yaşanan bu sel felaketinde en çok etkilenen Söke’nin Demirçay, Kisir ve Güneyyaka köylerinde birçok tarım arazisi sular altında kalmıştır. Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Söke afet bölgesi ilan edilmeli ve zarar gören, mağdur olan vatandaşlarımızın yaraları sarılmalıdır” derken “Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nün Aydın ve ilçelerinde bulunan dere yataklarına ilişkin hazırladığı herhangi bir rapor var mıdır?” diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Soruları şöyle: