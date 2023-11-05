Aydın Söke'yi sağanak vurdu... Nişan dönüşü sele kapıldılar: 3 ölü, 1 kayıp!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:24

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:25

Aydın'ın gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü. Söke'de 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölgede dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Nurten S.'ye (70) ait olduğu tahmin edilirken, yapılacak tespitin ardından kimliği netlik kazanacak.

Kayıp Ali Alptekin'i arama çalışmaları ise sürüyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

NİŞAN DÖNÜŞÜ SEL SULARINA KAPILMIŞLAR

Hayatını kaybeden 2 kişinin Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay (18) olduğu belirlendi. Hacer ve Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay'ın Demirçay Mahallesi'ndeki bir akrabalarının nişanına gittikleri, dönüş yolunda sel sularına kapıldıkları öğrenildi.

"10 ARAÇ ÇAYA YUVARLANDI"

Faciada otomobili sel sularına kapılan Resul Anedar, yaşadıklarını anlattı.

Nişandan çıktıktan sonra otomobili ile eve gidip, yattığını belirten Anedar, "Eve gittiğimde sağanak başlamıştı. Normal bir yağmur sandım. Böyle bir olay yaşanacağını düşünmedim. Uyudum. Bir süre sonra dışarıdan gelen sesleri duyup, kalktım. Otomobil, park ettiğim yerde yoktu. Su basınca otomobilim ile 10 araç, çaya yuvarlanmış. Hepsi pert durumda. İçerisinde 3 kişi olan otomobil de çaya sürüklenmiş, 2 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşımız mahsur kalmış; 68 ev su baskınından etkilenmiş olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir. Demirçay Mahallesinde sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma Ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi.