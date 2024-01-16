Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!

Aydın'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:01
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Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İncirliova ilçesinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.

Araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Yurttaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti.


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