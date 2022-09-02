Aydın’ın kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

02 Eylül 2022 Cuma, 14:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için tüm hazırlıkları tamamladı. 5 Eylül Pazartesi günü, dünyaca tanınmış dans topluluğu “Anadolu Ateşi” özel bir gösteriye imza atacağı kutlamalar 6 Eylül Salı günü “Musa Göçmen Senfoni Orkestrası” ile devam edecek. Kurtuluş etkinlikleri, 7 Eylül Çarşamba günü sevilen sanatçı Haluk Levent’in konseriyle tamamlanacak. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek programlar, saat 21.30’da başlayacak.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Diğer taraftan, 6 Eylül Salı günü Hanri Benazus koleksiyonundan Atatürk fotoğrafları sergisi, Tekstil Park Sanat Galerisi'nde saat 19.30’da Aydınlılar'ın beğenisine sunulacak. Sergi, 7 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 7 Eylül Çarşamba günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 19.30’da açılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlılar'ı kurtuluş coşkusunu yaşamak için etkinliklere davet etti.