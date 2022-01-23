Aydınlanma meşalesi sönmez

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyeti ve Türk devrimini savunan, bu yolda hedef alınan başta gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy başta olmak üzere katledilen aydınlarımızı özlemle anıyoruz. Aydınların anısına her yıl çeşitli anma programlarının düzenlendiği Adalet ve Demokrasi Haftası, bu yıl, “Hukuk devleti mi orman kanunları mı?” başlığı ile 29. kez düzenlenecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Cumhuriyet gazetesi, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde gerçekleştirilecek programlar, Mumcu’nun katlediği 24 Ocak’ta başlayacak, Aksoy’un katledildiği 31 Ocak’ta son bulacak.

Aracına konan bombanın patlaması sonucu yaşamdan koparılan gazetemiz yazarı Mumcu’nun katledilişinin üzerinden tam 29 yıl geçti. 29 yıl boyunca özlemi hiç dinmeyen yazarımız, katledildiği 24 Ocak’ta, sevenleri tarafından özlemle anılacak. Mumcu ve yitirdiğimiz aydınların anısına düzenlenen 29. Adalet ve Demokrasi Haftası da aynı gün düzenlenecek etkinliklerle, “Hukuk devleti mi, orman kanunları mı?” başlığıyla başlayacak. Hafta boyunca sürecek etkinliklerin son gününde de 32 yıl önce katledilen yazarımız Prof. Dr. Aksoy; başkanlığını yaptığı, kuruculuğunu üstlendiği kurumlardan olan Ankara Barosu, ADD ve Türk Hukuk Kurumu’nun düzenleyeceği program ile anılacak.

‘MUMCU İÇİN SÖYLÜYORUZ’

24 Ocak’ta anma programı kapsamında ilk olarak ADD ve Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, saat 10.00’da, Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak. Saat 11.00’de ise Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk konulacak. Mumcu için geniş katılımlı anma programı ise 29 yıl önce katledildiği evinin önünde yapılacak. um:ag tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinlik programında, saat 12.00’de, karanfiller ve mumlarla sevenleri Mumcu’nun sokağında olacak. Anmada REDD grubunun dinletisi de yer alacak. Anıtmezar ziyareti ise saat 14.30’da, Cebeci Asri Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Günün son etkinliği, saat 20.00’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından düzenlenen “Adalet yoksa gelecek de yok” başlıklı söyleşi olacak. “Zoom” programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek söyleşide, ÇYDD Ankara şubesi gençleri konuşmacı olacak.

29. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın bir hafta boyunca gerçekleştireceği etkinliğin diğer günlerdeki programı ise şöyle:

25 OCAK SALI:

Saat 13.00: İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği tarafından “Ekonomide Demokrasi” başlıklı söyleşi, Yüksek Ticaret Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Etkinlikte, ekonomist Prof. Dr. Mustafa Durmuş konuşmacı olacak.

Saat 16.00: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD); Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu’nun konuşmacı, SODAD Yönetim Kurulu üyesi avukat Mustafa Gökhan Tekşen’in ise kolaylaştırıcı olarak katılacağı “Bir Geçmiş Dönemi Adaleti Olarak Helalleşme Çağrısı” başlıklı etkinlik gerçekleştirecek. Söyleşi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek.

Saat 18.30: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu’nun İzinde Hakikatı Aramak” başlıklı etkinlik Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yöneteceği panele avukat Turgut Kazan, gazeteci Çiğdem Toker, gazeteci Özlem Akarsu Çelik ve gazeteci Sedat Bozkurt konuşmacı olarak katılacak.

26 OCAK ÇARŞAMBA:

Saat 13.00: Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube tarafından “Emperyalizmin kıskacında Türk eğitim sistemi” başlıklı söyleşi Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Söyleşide, eğitimci ve yazar Mustafa Fırat konuşmacı olarak yer alacak.

Saat 14.00: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, “Eğitimde güncel tartışmalar” başlıklı açıkoturumu Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Salonu’nda düzenleyecek. Vakıf Başkanı Erdal Atıcı’nın yöneteceği açıkoturuma Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Dr. Ayhan Ural ve Murat Kaymak konuşmacı olarak katılacak.

Saat 18.00: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, “Laikliğe Çağrı” başlıklı paneli Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenleyecek. Pir Vakfı Genel Sekreteri Mahmut Aslan’ın kolaylaştırıcı olarak katılacağı panelde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murtaza Demir, İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı Umut Kuruç, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu konuşmacı olacak.

Saat 20.30: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), “Neo-liberal kapitalizmin salgınla sınavı” başlıklı söyleşiyi “Zoom” üzerinden düzenleyecek. Söyleşiye halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık konuşmacı olarak katılacak.

27 OCAK PERŞEMBE:

Saat 15.00: Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube’nin düzenleyeceği “Çınarın gölgesi” başlıklı etkinlik, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Söyleşiye eğitimci, psikolojik danışman ve yazar Şule Özcan konuşmacı olarak katılacak.

Saat 17.00: Türk Hukuk Kurumu (THK), “Devlet hukukla yaşar” başlıklı söyleşi düzenleyecek. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak söyleşiyi, THK Başkanı avukat Nail Gürman’ın yönetecek. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Prof. Dr. Devrim Güngör ve TBB Başkanı Erinç Sağkan konuşmacı olacak.

Saat 20.00: Mülkiyeliler Birliği ve Türk Tabipler Birliği (TBB) tarafından “Hakikat ve adalet” başlıklığı ile çevrimiçi olarak söyleşi gerçekleştirilecek.

28 OCAK CUMA:

Saat 13.00: Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), “Gerçekte demokrasi, gerçekte hukuk” başlığı ile Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde söyleşi düzenleyecek. Gazeteci Zeynep Gürcanlı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, etkinlikte konuşmacı olacak.

Saat 15.00: 29 Ekim Kadınları Derneği, “Kadınlar Uğur Mumcu’yu konuşuyor - aydın cinayetlerinden kadın cinayetlerine” başlıklı forum gerçekleştirecek. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki forumun açılış konuşmasını derneğin Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan yapacak. Forumda kolaylaştırıcı olarak Emel Uzman, konuşmacı olarak da CHP PM üyesi Yaşar Seyman yer alacak.

Saat 16.00: Deneme Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenecek “Kanun-adalet, hukuk-umut” başlıklı söyleşi, Yılmaz Güney Sahnesi’nde olacak. Etkinlikte, Dr. Sabri Dokuzoğuz, gazeteciler Sibel Hürtaş ve Mutlu Sereli Kaan konuşacak.

Saat 17.00: GAYA, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Ankara Ümitköy ve Yıldız Şubesi tarafından “Orman kanunu hikayeleri” başlıklı forum, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Konuşmacı olarak Yurdum Hasgül Güvener ve TÜKD bursiyerleri yer alacak.

Saat 18.00: Veteriner Hekimler Derneği, gazetemiz yazarı Işık Kansu’nun konuşmacı olacağı “Işık Kansu Uğur Mumcu’yu anlatıyor” başlıklı söyleşiyi, Veteriner Hekimler Derneği Salonu’nda düzenleyecek.

Saat 19.00: Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından “Nefesi kesilmek istenen gazetecilik” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki söyleşiye kolaylaştırıcı olarak gazeteci Şeyma Paşayiğit, konuşmacı olarak ise gazeteciler Faruk Bildirici, Rıdvan Akar ve Yıldız Yazıcıoğlu Özmen katılacak.

29 OCAK CUMARTESİ:

Saat 11.00: Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi’nin düzenlediği “Faili meçhul cinayetler ve cezasızlık politikası” başlıklı söyleşi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. Şube Başkanı Esra Koçak Mayda’nın kolaylaştırıcı olarak katılacağı etkinlikte, hukukçu ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner, avukat Sertaç Ekinci ve gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Saat 13.00: Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube’nin düzenlediği “Tarikat-cemaat-din sarmalında laik eğitim” başlıklı panel, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. Etkinlikte, Eğitim-İş Kurucu Genel Sekreteri Erdal Çalı kolaylaştırıcı, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Kurucu Genel Başkanı Niyazi Altunya ise konuşmacı olarak yer alacak.

Saat 15.00: Yargıçlar Sendikası tarafından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, “Hukuk olmadan devlet olur mu? Olursa adı ne olur?” başlıklı panel gerçekleştirilecek. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yöneteceği panelde gazeteci Alican Uludağ, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Enver Kumbasar, sendika yönetim kurulu üyesi Ertekin Aksüt ve sendika Başkan Yardımcısı Mehmet Öner konuşmacı olacak.

Saat 15.00: Ankara CUMOK ve Dil Derneği tarafından “2022 yılında Türkiye’yi neler bekliyor?” başlıklı söyleşi, İTÜ Birlik Evi’nde düzenlenecek. Söyleşide, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu konuşmacı olacak. Etkinlikte, Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen ışık Uğur Mumcu” başlıklı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Saat 17.00: Şiddetsiz Toplum Derneği’nin “Haydi canlar bir olalım... İnsana, hayvana ve çevreye yönelik şiddete karşı toplumsal ittifak çağrısı” başlıklı söyleşisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Söyleşiyi Aziyme Arıkan ve Erdal Gülöz sunarken, uzman psikolog Şenay Ölmez yönetecek. Açılış konuşmasını Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer yapacak. Söyleşiye, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Felsefe Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın ve çevre hukukçusu Süleyman Çetin konuşmacı olarak katılacak.

Saat 19.00: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından “1923 notası: Cumhuriyet” isimli anlatı-konser, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinliğe anlatıcı olarak Utku Erişik katkı sağlayacak.

30 OCAK PAZAR:

Saat 13.00: Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK), Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “KHK’ler, akademi ve hukuk” başlıklı panel düzenleyecek. Panele, Oğuz Gemalmaz kolaylaştırıcı olarak katılırken, Prof. Dr. Yakup Kepenek, avukat Hüseyin Aygün ve Dr. Barkın Asal konuşmacı olarak katılacak.

Saat 14.00: Ankara CUMOK, ADD Keçiören Şubesi ve Keçiören Cemevi tarafından Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Halkın sağlığından kim sorumlu” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Etkinliğe, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuşmacı olarak katılacak. Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” fotoğraf gösterisi sergilenecek ve ADD Keçiören Şube Korosu’nun dinletisi yer alacak.

Saat 14.30: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği “Adalet olsaydı Mumcular ölmezdi!” başlıklı panel, semah ve dinleti Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek. Panele kolaylaştırıcı olarak federasyonun Genel Sekreteri Sultan Özer, konuşmacı olarak ise gazetemiz yazarı Eren Aysan ve Alaz Erdost katılacak. Kızılırmak Semah Ekibi tarafından semah gösterisi ve Görkem Gürlevik’in dinletisi gerçekleştirilecek.

Saat 15.00: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) tarafından Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Hukuk devleti bağlamında idarenin sorumluluğuna” başlıklı panel düzenlenecek. Panelin açılış konuşmasını eski CHP milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler yapacak. Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp, “Çevre yönetiminde idarenin sorumluluğu”; Doç. Dr. Ozan Zengin, “Devletin halkına sorumluluğu”; avukat Nurten Çağlar Yakış, “İşçi sağlığı ve güvenliğinde idarenin/devletin sorumluluğu” ve Müfit Bayram, “İdarenin sorumsuzlukları” başlıklı konuşma gerçekleştirilecek.

Saat 17.00: Gazetemiz, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet’i” başlıklı söyleşi düzenleyecek. Etkinliğe, gazetemiz yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay ile gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç katılacak.

Saat 19.00: ADD tarafından düzenlenen “Devrim ve demokrasi türküleri” konseri Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Aksoy, gömütü başında anılacak

Programın son gününde, Bahçelievler’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledilen ADD Kurucu Genel Başkanı ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 32. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak. ADD, THK ve Ankara Barosu’nun düzenleyeceği anma saat 13.00’te olacak. Kapanış söyleşisi de “Prof. Dr. Muammer Aksoy’a saygıyla” başlığı ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek. ADD, THK ve Ankara Barosu tarafından düzenlenecek ve ADD Genel Sekreteri Namık Avutça tarafından kolaylaştırıcılığı üstlenilecek söyleşide, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, THK Başkanı Nail Gürman, Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel ve ADD gençliği yer alacak. ADD, saat 18.00’de ise “Yılın Atatürkçüleri” ödül törenini düzenleyecek. Tören, Yılmaz Güney Sahnesi’nde olacak.

KATILIMCI KURULUŞLAR

Cumhuriyet gazetesi, Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), Ankara Barosu, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Tabip Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, Avukatlar Sendikası, Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, CHP, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara, Çankaya, Ümitköy-Çayyolu şubeleri, Çankaya Belediyesi, Dil Derneği, Eğitim-İş Sendikası ve 3 No’lu Şubesi, 29 Ekim Kadınları Derneği, GAYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Kadın ve Mücadele Derneği, Keçiören Cemevi, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Medya Araştırmaları ve Mesleki Gelişim Derneği (MAGED), Mülkiyeliler Birliği, NÜSED, İstanbul Teknik Üniversitesi Birliği Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Şiddetsiz Toplum Derneği, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TOBAV (Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı), Toplumsal Bellek Platformu, Tüketici Hakları Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Türk Hukuk Kurumu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Türk Tabipleri Birliği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Üç Fidan Çiçekcilik, Veteriner Hekimler Derneği, Yargıçlar Sendikası, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, Yenimahalle Belediyesi, Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği Ankara Şubesi.